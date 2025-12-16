Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии создали службу по работе с Минобороны для мониторинга неба

Для организации мониторинга угроз в воздушном пространстве в режиме реального времени с получением информации из всех доступных источников в Удмуртии создали дежурную службу по взаимодействию с подразделениями Минобороны, сказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, за первую половину декабря в Удмуртии четыре раза вводился режим «Беспилотная опасность». В последний раз он действовал 12 декабря.