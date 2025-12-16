Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области

По указам президента России Владимира Путина два южноуральца награждены медалями. Еще одна жительница Челябинской области удостоена звания. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил заместитель руководителя — начальник Магнитогорского отдела управления Росреестра по региону Сергей Крашенников. Его наградили за достижения в области геодезии и картографии и за многолетнюю добросовестную работу.

Медали «За спасение погибавших» удостоен водитель ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №162 Федерального медико-биологического агентства» Усть-Катава Сергей Швецов.

«Заслуженным журналистом РФ» стала пресс-секретарь Южно-Уральского государственного университета Татьяна Строганова. Звание она получила за успехи в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную деятельность.

Виталина Ярховска