Сотрудник «Авиастара» установил новый мировой рекорд по силовому виду спорта

Сборщик-клепальщик ульяновского «Авиастара» Наиль Галимзянов установил новый мировой рекорд по силовому виду спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спортсмен совершил 87 подъемов гири весом 56 кг за 5 мин в рамках Открытого Кубка Европы, превзойдя предыдущие достижения. Теперь Наиль Галимзянов удостоится звания «элита силового спорта».

Галимзянов, являющийся многократным чемпионом Ульяновской области и мастером спорта международного класса, продемонстрировал выдающиеся результаты в силовых дисциплинах.

Стоит отметить, что за неделю до этого спортсмен одержал победу в региональном открытом турнире по кистевой тяге гири, который проходил в Тольятти в рамках фестиваля «Непобедимая Держава». В категории мужчин до 100 кг он поднял гирю весом 32 кг 377 раз, что также является рекордным показателем.

Андрей Сазонов