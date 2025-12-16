В Астрахани заключенный ранил сотрудника ИК №8 из-за личного обыска
В астраханской колонии возбуждено уголовное дело после нападения заключенного на сотрудника исправительного учреждения. Инцидент произошел в исправительной колонии № 8.
По информации следствия, причиной конфликта стало недовольство осужденного проведением личного обыска. В ходе столкновения он нанес удар сотруднику колонии, в результате чего тот получил телесные повреждения.
Следственный отдел по Трусовскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области начал расследование.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осужденному может быть назначено дополнительное наказание в виде лишения свободы.