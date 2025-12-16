Активы макаронного холдинга «Алтан» в Алтайском крае приобрела ГАП «Ресурс»

Группа агропредприятий «Ресурс» сообщила о завершении сделки по приобретению активов макаронного холдинга «Алтан». Ее стоимость не разглашается. В состав группы вошли ООО «ТД Алтан», АО «НПФ Алтан», АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Поспелихинская макаронная фабрика». Предприятия расположены в Поспелихинском районе Алтайского края и специализируются на глубокой переработке твердых сортов пшеницы, производстве муки и макаронных изделий под брендом Granmulino, а также реализации готовой продукции.

«Приобретение активов позволит компании продолжить развитие сегмента глубокой переработки пшеницы»,— прокомментировали в ГК. В структуру фабрики входят: собственная мельница мощностью до 72 тыс. т в год, элеватор с объемом единовременного хранения до 26 тыс. т, шесть автоматизированных линий с фасовочными автоматами для короткорезанных и длиннорезанных макаронных изделий, склады хранения готовой продукции и другие производственные объекты. Объем производства муки составляет порядка 52 тыс. т в год, макаронных изделий – 30 тыс. т в год.

Холдинг «Алтан» основан в 1988 году на базе одноименной научно-производственной фирмы. В него входят три предприятия в Алтайском крае: ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Торговый дом "Алтан"». Выпускает макароны под маркой Granmulino. Согласно ЕГРЮЛ, холдинг второй раз за полгода сменил собственника: в июне прежний владелец ТД «Алтан» Валерий Покорняк вышел из капитала, его долю получила Галина Маганова.

Группа агропредприятий «Ресурс» работает на рынке с 2002 года, является одним из крупнейших российских производителей продовольственной продукции, в том числе мяса птицы, баранины, муки, молочных продуктов и подсолнечного масла.

Лолита Белова