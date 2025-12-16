Переговоры в Берлине — одна из самых освещаемых тем мировыми медиа. Наблюдатели, похоже, не слишком склонны доверять официальным заявлениям о достигнутом на переговорах прогрессе, особенно учитывая предстоящие контакты российской и американской сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и канцлер Германии Фридрих Мерц

Как канцлер возвращает Европу в игру

Европейцы демонстрируют в Берлине солидарность с Украиной. Переговоры с представителями США идут успешно… Но сможет ли Европа сохранить единство?.. Европейцы знают: Уиткофф скоро поедет в Москву, а Трамп, возможно, будет говорить с Путиным по телефону. Не раз было так, что американцы после переговоров с российской стороной начинают говорить совсем иначе.

США предлагают Украине «сильные» гарантии безопасности, но вопрос о территориях остается нерешенным

Хотя американские чиновники говорили о прогрессе в отношении прекращения войны, сообщалось мало деталей о том, как в мирном соглашении будет разрешен острый вопрос о суверенитете Украины. В центре переговоров в Берлине находится мирный план из 20 пунктов, который Украина противопоставила изначальному американскому плану, воспринимавшемуся как благоприятствующий прежде всего России.

В Берлине Владимир Зеленский пытается повлиять на российско-трамповский план

Владимир Зеленский продвигается по горному хребту, с которого он рискует быть сброшенным в бездну. С одной стороны русский людоед ждет его падения, чтобы сожрать его. С другой — американский волк пытается сбить его с ног, чтобы набить собственные карманы. А у подножия скалы бегут европейцы с дырявой сетью в надежде спасти его.

Владимир Зеленский пытается увернуться от атак с помощью тонкой и смелой стратегии. Его цель? Ограничить потери и выиграть время, делая ставку на оставшиеся у него рычаги давления… В Киеве все еще надеются, что максималистская политика Кремля однажды убедит Трампа надавить на агрессора. А постоянные «нет» Владимира Путина… и есть самый сильный рычаг воздействия украинских властей.

Украина и союзники договорились о гарантиях безопасности в рамках мирного соглашения

Несмотря на восторженные отзывы о переговорах, есть много причин для опасений. В переговорах, которые продолжались в понедельник вечером за ужином с участием европейских лидеров и к которым Трамп должен был присоединиться по телефону или видеосвязи, не участвовала Россия. В последние дни высокопоставленные европейские чиновники признавали, что чем больше поправок будет внесено в проект соглашения, чтобы учесть опасения Украины, тем сложнее будет убедить Путина его подписать.

