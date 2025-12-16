Директора ижевской фирмы осудили за фиктивное трудоустройство десятков мигрантов

Директор ижевского ООО «Инсайт» получил пять лет лишения свободы условно по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве 34 иностранцев (ст. 322.1 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как установил суд, 42-летний обвиняемый направлял сфальсифицированные документы на мигрантов от лица ООО через портал госуслуг, чем в дальнейшем обеспечивались условия незаконного пребывания иностранцев в России. По данным УФСБ, было заключено 105 фиктивных договоров.

Подсудимый признал свою вину. Первомайский райсуд Ижевска назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также постановил конфисковать средства и имущество на 202 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.