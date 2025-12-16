В Петербурге инспектора ДПС задержали после пожара из-за попытки слить бензин

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении старшего инспектора отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в ведомстве.

По данным следствия, утром 15 декабря 2025 года полицейский находился на нижнем паркинге в здании батальона ДПС и, будучи при исполнении, с помощью специального устройства пытался похитить топливо со служебного автомобиля. Во время этих действий произошло возгорание паров бензина, в результате чего были повреждены несколько служебных машин в гараже. Граждане в результате инцидента не пострадали, размер ущерба устанавливается.

В пресс-службе регионального ГУ МВД заявили, что инспектор был задержан оперативниками собственной безопасности. После этого руководство главка приняло решение о его увольнении.

Артемий Чулков