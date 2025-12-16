В Шереметьево рассказали подробности о не вылетевшем на Кубу рейсе Nordwind

В результате происшествия с самолетом Boeing-777 авиакомпании Nordwind, который не смог вылететь из Шереметьево, пострадавших нет. Эвакуация пассажиров не проводилась, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сегодня в 8:12 мск по решению пилота был отменен плановый рейс на Кубу по маршруту «Москва — Кайо-Коко». По данным пресс-службы Шереметьево, на борту находились 432 пассажира и 21 член экипажа. По информации «РИА Новости», причиной стало уменьшение мощности тяги в одном из двигателей.

Предварительно, рейс перенесен на 13:30 мск, сообщили в воздушной гавани. На деятельность аэропорта инцидент не оказал влияния. Пассажиры доставлены в здание терминала С.