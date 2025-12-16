Экс-сотрудник «Кавказ.РФ» получил 2,5 года за хищение 81 млн рублей на Эльбрусе

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии осудил бывшего специалиста АО «Кавказ.РФ» за хищение свыше 81 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Мужчина работал в техническом сопровождении платежно-пропускной системы всесезонного комплекса «Эльбрус». Он присвоил выручку от продажи пропусков на канатную дорогу. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба обманом или злоупотреблением доверием). Приговор вступил в законную силу. Осужденному назначили два года шесть месяцев колонии общего режима.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

УФСБ по КБР и ГУ МВД по СКФО раскрыли схему. Сотрудник манипулировал системой оплаты пропусков. Он вносил ложные данные в отчеты. Так он похитил деньги туристов за подъем на канатке. Ущерб точно составил 81 035 000 руб. Суд взыскал всю сумму с подсудимого. Компания «Кавказ.РФ» оперативно вернула средства за счет ареста имущества.

События тянутся с 2021 года. Тогда ФСБ уже задерживала кассиров и техспециалистов комплекса «Эльбрус». Они украли около 70 млн руб. на продаже ски-пассов. Следователи изъяли телефоны с доказательствами переписки. Арестовали счета и имущество на 250 млн руб., включая элитную недвижимость и авто. Тогда возбуждали дело по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ. Компания подала иск о возмещении. Курорт работал без сбоев.

Комплекс «Эльбрус» — ключевой объект Северного Кавказа. АО «Кавказ.РФ» управляет им с 2010-х. Туристско-рекреационный центр принимает тысячи гостей ежегодно. Зимой открыты горнолыжные трассы, летом — маршруты на высоту до 3847 м. Канатная дорога — главная доходная часть. Продажа пропусков приносит миллионы. Инцидент не повлиял на работу в 2025 году.

Судебное решение усиливает контроль за госкомпаниями региона. Аналогичные случаи фиксируют в СКФО. В 2024 году осудили сотрудника «Кавказ.РФ» за отмывание через ски-пассы. Он вернул 2 млн руб. добровольно. Арестовали имущество на 58 млн руб. Прокуроры требуют ужесточить проверки платежных систем. Туристы на Эльбрусе продолжают посещать объект без ограничений.

Станислав Маслаков