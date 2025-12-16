В региональном управлении Ростехнадзора назначен новый руководитель

Руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначен Павел Кондратьев, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе регионального отделения, господин Кондратьев вступил в должность 11 декабря.

Напомним, что бывший руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора, экс-министр природных ресурсов Пермского края Константин Черемушкин скончался в Екатеринбурге во время отдыха с семьей летом 2024 года. На посту руководителя регионального управления Ростехнадзора он находился с 2017 года. После него обязанности руководителя исполняла нынешняя замначальника ведомства Екатерина Листратова.

Павел Кондратьев родился в 1976 году в Тюменской области. Окончил Краснодарское военное командно-инженерное училище ракетных войск (квалификация — инженерия), Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (строительство), а в 2020-м — Армавирский гуманитарно-социальный институт (юриспруденция). В 00-х руководил лабораторией АО «Черномортранснефть» (дочерняя структура ПАО «Транснефть»). В 2010 году поступил на гражданскую службу в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора. Также работал в центральном аппарате ведомства на должности замначальника отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта. Является государственным советником Российской Федерации III класса.