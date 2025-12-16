В Самарской области 60 памятников природы получили охранные зоны

Охранную зону утвердили для 60 памятников природы на территории Самарской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев, сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В перечень памятников, у которых утвердили охранную зону, вошли: гора Копейка, Попов сад, Грековский лес, Кондурчинская лесостепь, Кошкинская балка и десятки других памятников природы.

Всего на сегодняшний день в регионе 211 особо охраняемых природных территорий, из которых 162 объекта имеют утвержденные охранные зоны. В охранной зоне нельзя строить здания, дороги, плотины, применять химию. Нарушителям грозят штрафы (до 4 тыс. руб. для граждан, до 500 тыс. руб. для организаций) и уголовная ответственность. Нанесенный ущерб считается отдельно и может достигать десятков млн руб.

«Природные процессы не признают административных границ, и для защиты ООПТ от антропогенной нагрузки создаются такие буферные территории. Это дополнительная гарантия сохранности памятников природы со стороны государства», — отмечает министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Руфия Кутляева