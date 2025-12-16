Кафе в Нижнем Новгороде закрыли из-за официантов-нелегалов

В Ленинском районе Нижнего Новгорода приставы закрыли кафе из-за отсутствия у официантов-мигрантов трудовых патентов. Ранее суд признал индивидуального предпринимателя — владельца кафе виновным по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности), сообщили в пресс-службе регионального УФССП 16 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Предприниматель нанял официантами троих граждан Узбекистана, хотя у них не было соответствующих патентов, выданных в Нижегородской области. В связи с этим суд назначил административное приостановление деятельности кафе на две недели.

Судебный пристав опечатал вход в кафе и предупредил владельца об ответственности за неисполнение решения.

Галина Шамберина