Жителей Ярославской области предупредили о непогоде

В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

Фото: Зоя Голицына

С 9:00 16 декабря и до конца текущих суток ожидается налипание мокрого снега и гололед, что приведет к гололедице на дорогах. Синоптики прогнозируют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. В частности, возможны обрывы линий электропередач и связи, перебои в работе коммунальных служб, а также затруднения в движении транспорта.

Власти предупреждают о риске увеличения числа травм среди населения и осложнениях при проведении аварийно-восстановительных работ, что может привести к расширению масштабов аварийных ситуаций. Жителям области рекомендуется соблюдать повышенную осторожность на дорогах и при передвижении по улицам.

Антон Голицын