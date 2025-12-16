На 5% выросло количество разрешенных обращений предпринимателей в 2025 году

В Нижегородской области в 2025 году (с января по декабрь, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) на 5% выросло количество успешно разрешенных бизнес-омбудсменом обращений предпринимателей (85 случаев из 173 рассмотренных обращений, против 81 случая из 146 обращений в 2024 году). При этом доля успешных кейсов от общего числа рассмотренных жалоб сохранилась в районе 50%. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которую 15 декабря провел уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Бизнес-Геометрия» Фото: ООО «Бизнес-Геометрия»

Участие во встрече с журналистами также приняли начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Антон Ермохин и заместитель руководителя УФНС России по Нижегородской области Михаил Бакланов.

Всего на текущий момент за год уполномоченному поступило 188 жалоб, что на 22 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Фиксируется рост жалоб в сфере транспортных перевозок (11 жалоб в 2025 году, 5 — в 2024 году), нарушения интеллектуальных прав (6 жалоб в 2025 году, 4 — в 2024 году), по налогам (15 жалоб в 2025 году, 7 — в 2024 году).

«Хроническими жалобами остаются обращения по неисполнению государственных контрактов, а также нестационарных торговых объектов.

Были обращения от предпринимателей о том, что аукционы разыгрываются без учета сезонности торговли. Нам удалось решить с городом этот вопрос: теперь торги на летнее размещение нестационарных торговых объектов с мороженым, лимонадом и тому подобным товаров будут отыгрываться до 1 апреля. Есть также обращения о непрозрачности проводимых процедур. В этом году мы провели большую работу по корректировке регламента демонтажа незаконно установленных объектов, исключив из него дублирование отдельных функций разными ведомствами и ряд коррупциогенных факторов. Также мы сейчас готовим обращение о том, чтобы представитель уполномоченного присутствовал при процедуре вскрытия конвертов с результатами конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов для обеспечения большей прозрачности данной процедуры», — рассказал Павел Солодкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Бизнес-Геометрия» Фото: ООО «Бизнес-Геометрия»

Относительно деятельности контрольно-надзорных органов по проверкам бизнеса было заявлено, что аппарат бизнес-омбудсмена работает в тесном взаимодействии с органами прокуратуры. Так, Антон Ермохин рассказал, что в этом году органами прокуратуры 80% предложений контролеров о проверках были признаны необоснованными и исключены из плана.

«Мы добиваемся от органов контроля и надзора отказа от работы по старым схемам и усиления профилактической составляющей в их деятельности.

Как результат — практически полное отсутствие обращений предпринимателей на действия контролеров. Фиксируемые нами обращения в основном — запросы о разъяснении определенных положений нормативно-правовых актов», — подчеркнул Ермохин.

Павел Солодкий в свою очередь добавил, что ряд жалоб на контрольно-надзорные органы связан с изменениями в законодательстве, которые бизнес не всегда успевает отслеживать.

«В этом году в «лидерах» по таким обращениям — Росприроднадзор. Дело в том, что с января 2024 года был расширен круг плательщиков экологического сбора, в том числе в него попали предприниматели, которые занимаются пошивом одежды или издательством полиграфической продукции. Соответственно, в 2025 году данный бизнес впервые должен был подавать соответствующие декларации и платить сбор. По этой тематике нам поступило 4 обращения по 6 случаям привлечения к ответственности на общую сумму 670 тыс. руб. Предприниматели просрочили подачу документов на 1 день, а выписанный штраф составлял от 50 до 250 тысяч рублей. Мы оказали предпринимателям юридическую помощь: от написания жалобы до защиты в суде», — поделился бизнес-омбудсмен.

Он подчеркнул важность таких механизмов защиты прав предпринимателей как участие уполномоченного в проверке, досудебное обжалование результатов проверки и привлечение уполномоченного к участию в суде для отстаивания позиции предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Бизнес-Геометрия» Фото: ООО «Бизнес-Геометрия»

«Важно, чтобы предприниматели знали, что для полноценной работы этих инструментов необходимо своевременное обращение бизнеса к уполномоченному. Не нужно ждать, когда все решения уже приняты не в вашу пользу. Чем раньше предприниматель обращается за консультацией и защитой, тем больше шансов на успех. К примеру, в 2025 году мы защищали предпринимателей в 70 судебных процессах. Удалось заменить несколько крупных административных штрафов предпринимателям на предупреждение. В ряде случаев добились снижения суммы штрафа: например, с 750 до 13 тысяч рублей. В нескольких делах доказали неправомерность действий госорганов в отношении предпринимателей и смогли добиться справедливости, в том числе выделения участков, выкупа здания, оплаты задолженности по муниципальному контракту», — рассказал Павел Солодкий.

Что касается силового давления на бизнес, то, по словам Солодкого, работа уполномоченного в сфере уголовного преследования предпринимателей остается сложной и ограниченной ввиду отсутствия процессуальных полномочий, тем не менее в 40% случаев (9 из 21 обращения) в этом году удалось добиться положительных результатов: прекращения дел, возбуждения расследований или изменения мер пресечения.

Положительно оценил бизнес-омбудсмен работу региона с инвесторами. Уполномоченный по всем обращениям, касающимся реализации инвестиционных проектов на территории региона взаимодействует с Советом по стратегии развития и инвестициям при Губернатора Нижегородской области и межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов бизнеса в части подключения к инженерным коммуникациям. Из 42 рассмотренных за два последних года вопросов положительно разрешено 38.

«Регион заинтересован во внутренних инвесторах, и бизнес это чувствует. Поэтому, конечно, хоть 2026 год и будет для всех годом вызовов, я убежден, что Нижегородская область сохранит высокую предпринимательскую активность», — подытожил Павел Солодкий.

ООО «Бизнес-Геометрия»