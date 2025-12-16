Суд в Оренбургской области рассмотрит дело о контрабанде деталей вертолетов в Среднюю Азию
В Первомайский районный суд Оренбургской области передано уголовное дело о контрабанде деталей вертолетов в одну из стран Средней Азии, сообщили в УФСБ региона.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ сформировал преступный умысел на незаконное перемещение через государственную границу РФ составных частей вертолетов, используемых в гражданской и военной авиации с использованием документов, содержащих недостоверные сведения»,— говорится в сообщении
Изделия относятся к товарам двойного назначения, для вывоза которых требуется лицензия ФСТЭК России.
Вывоз деталей пресеки при попытке контрабандистов пересечь государственную границу в одном из пунктов пропуска Оренбургской области.