Суд в Оренбургской области рассмотрит дело о контрабанде деталей вертолетов в Среднюю Азию

В Первомайский районный суд Оренбургской области передано уголовное дело о контрабанде деталей вертолетов в одну из стран Средней Азии, сообщили в УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ сформировал преступный умысел на незаконное перемещение через государственную границу РФ составных частей вертолетов, используемых в гражданской и военной авиации с использованием документов, содержащих недостоверные сведения»,— говорится в сообщении

Изделия относятся к товарам двойного назначения, для вывоза которых требуется лицензия ФСТЭК России.

Вывоз деталей пресеки при попытке контрабандистов пересечь государственную границу в одном из пунктов пропуска Оренбургской области.

Сабрина Самедова