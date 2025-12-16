В пожаре под Ярославлем погиб человек
В Ярославском округе следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 44-летнего местного жителя при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в областном управлении СК России.
Фото: СУ СК России по Ярославской области
По данным областного ГУ МЧС, в 16:49 15 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Речной на улице Набережной. Прибывшие на место сотрудники МЧС полностью потушили огонь за два часа.
«В результате пожара погиб 44-летний местный житель. По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка»,— сообщили в ведомстве.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.