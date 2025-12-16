В Приморье таможенник получил четыре с половиной года колонии за взятки

Фрунзенский районный суд столицы Приморья признал бывшего заместителя начальника центра электронного декларирования Владивостокской таможни Дениса Файзенгера виновным в получении взяток (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу свыше 4,4 млн руб.

Установлено, что Денис Файзенгер с 2018 по 2022 год получил более 2 млн руб. взяток от четырех представителей различных компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

«Денежные средства предназначались за предоставление сведений из информационных систем таможенных органов о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не попадали под индикатор таможенного риска и не вызывали необходимость проведения контрольных процедур, а также за ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций на товары организаций»,— говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Файзенгер признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается. Среди фигурантов — бывший начальник центра электронного декларирования Владивостокской таможни Алексей Дульянинов, который, по версии следствия, «обеспечивал общее покровительство и распределял доли незаконных вознаграждений».

Алексей Чернышев, Владивосток