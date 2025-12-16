Предприятие из Чебоксар вложило 250 млн в производство устройств защиты энергообъектов
Научно-производственное предприятие «Бреслер» в Чебоксарах нарастило мощности по выпуску микропроцессорных терминалов релейной защиты и противоаварийной автоматики в 1,6 раза. Инвестиции в проект составили более 250 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба федерального Фонда развития промышленности.
Фото: Пресс-служба федерального Фонда развития промышленности
Из общей суммы инвестиций 200 млн руб. предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития». На эти средства предприятие установило линию поверхностного монтажа электронных плат — ключевого элемента микропроцессорных терминалов.
В пресс-службе отметили, что терминалы предприятия — цифровые устройства защиты и автоматики для подстанций и электростанций. Они измеряют параметры электросети, анализируют данные и управляют оборудованием. Основными заказчиками являются «Россети», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть» и «РусГидро».
В рамках проекта на предприятии также создана испытательная лаборатория с комплексом для проверки на электромагнитную совместимость.