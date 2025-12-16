Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Данияр Абдрахманов назначен замруководителя администрации главы Башкирии

Заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике назначен Данияр Абдрахманов. Об этом объявил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров. «Вы Данияра Мавлияровича хорошо знаете, представлять не нужно, желаем вам успеха!» — отметил руководитель региона.

Данияр Абдрахманов был ректором Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) при главе Башкирии, он кандидат философских наук, доцент. С 13 декабря 2023 года является председателем Общественной палаты Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре этого года первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Азат Бадранов был назначен исполняющим обязанности ректора БАГСУ, а Данияр Абдрахманов стал помощником главы республики.

Майя Иванова