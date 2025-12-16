Власти утвердили границы участка для строительства нового производства «СИБУРа»

Краевое минимущество опубликовало приказ об утверждении проекта планировки территории для размещения нового производства сырья для порошковых красок — неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных масел. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Согласно ему площадь зоны под новый объект в Пермском городском округе составляет 26,3 тыс. кв. м. Начать реализацию проекта планируется в I квартале 2026 года, завершить — во II квартале 2029-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Утвержденные земельные участки, примыкающие к ул. Промышленной, принадлежат на праве собственности и аренды АО «СИБУР-Химпром» и находятся рядом с действующим производством. Еще один участок, находящийся в данный момент в собственности муниципалитета, также будет передан заводу по договору аренды. Новый комплекс будет включать компрессорную водорода, средства охраны, эстакады слива сырья с насосной и налива жидкой смолы и другое оборудование. Кроме этого, предусмотрено размещение факельной установки для утилизации газовых аварийных сбросов с последующим их сжиганием, а также собственной азотно-воздушной станции.

Впервые о планах строительства комплекса сообщалось в 2023 году. Тогда представители предприятия заявляли о намерении выпускать импортозамещающую продукцию. Общая мощность нового производственного комплекса составит 97 тыс. тонн.