Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти утвердили границы участка для строительства нового производства «СИБУРа»

Краевое минимущество опубликовало приказ об утверждении проекта планировки территории для размещения нового производства сырья для порошковых красок — неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных масел. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Согласно ему площадь зоны под новый объект в Пермском городском округе составляет 26,3 тыс. кв. м. Начать реализацию проекта планируется в I квартале 2026 года, завершить — во II квартале 2029-го.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Утвержденные земельные участки, примыкающие к ул. Промышленной, принадлежат на праве собственности и аренды АО «СИБУР-Химпром» и находятся рядом с действующим производством. Еще один участок, находящийся в данный момент в собственности муниципалитета, также будет передан заводу по договору аренды. Новый комплекс будет включать компрессорную водорода, средства охраны, эстакады слива сырья с насосной и налива жидкой смолы и другое оборудование. Кроме этого, предусмотрено размещение факельной установки для утилизации газовых аварийных сбросов с последующим их сжиганием, а также собственной азотно-воздушной станции.

Впервые о планах строительства комплекса сообщалось в 2023 году. Тогда представители предприятия заявляли о намерении выпускать импортозамещающую продукцию. Общая мощность нового производственного комплекса составит 97 тыс. тонн.