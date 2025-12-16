Жителя Ростовской области задержали на Ладожском вокзале с семью брикетами гашиша

Полицейские задержали на Ладожском вокзале 25-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося провезти в Киров более 700 граммов гашиша, соообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Наркотики обнаружили при личном досмотре, на ногах молодого человека были обмотаны два «пояса» с семью брикетами.

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО

По версии следствия, задержанный приобрел эту партию запрещенных веществ через интернет на сумму около 1 млн рублей для последующей перепродажи в областном центре. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Данное преступление предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. На данный момент суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Маркелов