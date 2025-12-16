Курултай Башкирии примет закон о волонтерах-наставниках для трудных подростков

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании 18 декабря планируют рассмотреть в окончательном чтении проект закона о привлечении наставников к работе с трудными подростками, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, профилактическая помощь детям, находящимся на контроле Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) — это «относительно закрытая система: сторонние организации и волонтеры могут привлекаться к работе с трудными подростками только по специальному поручению уполномоченных служб».

Спикер парламента считает, что законопроект поможет развитию института наставничества, который сделает эту систему «более гибкой и эффективной».

Для этого создадут единую федеральную базу из двух реестров.

В одном будут сведения «о частных лицах-наставниках, прошедших строгий отбор по восьми установленным критериям», отметил он. Наставники будут работать с подростками добровольно, без дополнительных разрешений от госорганов. Во втором реестре будет информация о некоммерческих организациях, «соответствующих установленным требованиям». Специальная комиссия будет рассматривать заявления и включать кандидатов в реестр.

По словам господина Толкачева, родители состоящего на учете в КДН ребенка смогут сами выбирать наставника и обращаться в организации из официального перечня.

Законопроект был принят в первом чтении в октябре.

Майя Иванова