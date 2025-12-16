Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мальчика в Аксайском районе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Аксайском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области. Школьник провалился под лед 15 декабря и утонул.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в хуторе Ленина под первый тонкий лед провалились двое десятилетних школьников. Один мальчик скончался до приезда медиков, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мария Хоперская