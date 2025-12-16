На обслуживание бассейнов спортивного центра в Уфе направят до 20 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе на конкурсе 26 декабря выберет подрядчика обслуживания и чистки бассейнов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 20 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидии из бюджета Башкирии и за счет собственных средств спорткомплекса.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, отмечается в документации.

Подрядчик должен оказывать услуги круглосуточно, в том числе в праздники, с 16 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. В его обязанности входит комплексное техническое и сервисное обслуживание, эксплуатация оборудования водоподготовки, водоочистки двух спортивных бассейнов, площадь одного из которых равняется 50х25 м, глубина — 2-3 м и площадь второго —25х25 м, глубина — 1,2-2 м, а также двух детских бассейнов площадью 12,5х6 м, глубиной 0,8-1,05 м и площадью 10х6 м, глубиной 0,63-0,85 м.

Майя Иванова