Ярославский зоопарк выкупит здание для «Экзотариума» за 98 млн рублей

МАУ «Ярославский зоопарк» (принадлежит мэрии Ярославля) выкупит здание с экспозицией «Экзотариум», которое в настоящее время арендуется. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью сообщила заместитель директора зоопарка Елена Виноградова.

Фото: Ольга Габуева, Вконтакте

Двухэтажное здание на первой линии зоопарка находится в частной собственности. Более 10 лет учреждение арендует его для размещения своей экспозиции за 1 млн руб. в месяц. Решение о выкупе здания было принято в связи с повышением арендной платы до 1,3 млн руб. В саму экспозицию зоопарк вложил уже около 20 млн руб., включая стоимость животных и клеток.

Собственник сначала оценил свое имущество в 105 млн руб., однако в ходе переговоров снизил до 98 млн руб. Площадь здания составляет 1,2 тыс. кв. м, в состав приобретаемого имущества войдет и земельный участок под ним.

К депутатам «Ярославский зоопарк» обратился с просьбой рассмотреть и одобрить сделку о передаче в залог муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, чтобы обеспечить обязательства по кредитному договору. Как пояснила на заседании госпожа Виноградова, срок возврата средств — 10 лет, сумма — 98 млн руб. (соответствует стоимости здания).

После покупки здание станет собственностью города, но будет находиться в оперативном управлении зоопарка, как и остальная недвижимость.

Алла Чижова