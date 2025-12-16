Бюджет Челябинска на 2026 год утвердили с дефицитом 595 млн рублей

Челябинская городская дума утвердила основные характеристики бюджета муниципалитета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Расходы превысят доходы на 595,4 млн руб., сообщает пресс-служба думы.

Общий объем доходов по сравнению с первоначальным уровнем поступлений в 2025 году вырос на 7,6 млрд руб. и составил 67,8 млрд руб. Расходы запланированы в сумме 68,4 млрд руб. Большая часть из них (96,2%) имеет программный формат. Она обеспечивает реализацию 32 муниципальных программ на общую сумму 65,7 млрд руб. При этом 37,7 млрд руб. (55,1% расходов) направят на сферу образования, 10,8 млрд руб. (15,7%) — на социальную политику, 7,3 млрд руб. (10,6%) — на дорожное хозяйство.

Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет свободных остатков этого года.

Прогнозируется, что в 2027 году бюджет будет профицитным — 1,2 млрд руб., а в 2028-ом доходы и расходы сравняются.

Виталина Ярховска