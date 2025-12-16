МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве и области

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается ледяной дождь и гололед, сообщили в МЧС. Ведомство призвало пешеходов и водителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

«В ближайший час с сохранением до 18 часов 16 декабря местами на территории Московской области ожидается ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах»,— отмечает подмосковное управление МЧС со ссылкой на прогноз «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Водителей в непогоду призвали снизить скорость, избегать резких маневров, быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах. Пешеходов призвали обходить места с ледяной наклонной поверхностью, выходить на улицу в обуви с малоскользящей подошвой.