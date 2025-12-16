В Ростове расширят тепличное хозяйство в городских парках

Власти Ростова-на-Дону планируют установить теплицы на территории парка 1 мая, детского парка им. В. Черевичкина и городского зоопарка. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации ведомства, новые объекты позволят выращивать более 30 видов однолетних цветов, включая петунии, виолы, бегонии, сальвии, агератум, цинерарии приморские и газании. Растения будут использованы для озеленения парковых территорий.

«В 2025 году тепличное хозяйство дирекции парков вырастило свыше 100 тыс. однолетних цветов. Специалисты также занимаются размножением многолетников — цветов, кустарников и деревьев. Теплицы обеспечивают благоприятные условия для круглогодичного содержания растений благодаря поддержанию оптимальной температуры и освещения»,— уточнили в администрации города.

В настоящее время в парке им. Н. Островского работают две теплицы, которые снабжают цветами пять городских парков: Вересаево, им. А. Собино, им. Н. Островского, Осенний и парк в честь 70-летия Победы. Эти объекты были созданы в 2018 и 2023 годах за счет городского бюджета.

В ведомстве напомнили — с 1974 года в парке им. М. Горького функционирует оранжерея для выращивания рассады летников. В зоопарке действует теплица площадью 149,4 кв. м с полезной площадью 79,6 кв. м, предназначенная для зимнего хранения теплолюбивых растений и размножения посадочного материала.

Валентина Любашенко