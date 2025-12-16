В Челябинске закрыли проработавший почти 50 лет магазин «Юрюзань»

Хозяйственный магазин «Юрюзань», работавший в Челябинске с 1978 года, окончательно закрыли. Информация об этом размещена в сервисе 2gis.

«Филиал удален из справочника»,— сообщает сервис.

В начале декабря на сайте «Авито» появилось объявление «от собственника» о продаже магазина «Юрюзань». Объект общей площадью 2,9 тыс. кв. м оценен в 199 млн руб. Площадь двух торговых залов превышает 978 кв. м, складских и вспомогательных помещений на первом этаже и в подвале — 1,5 тыс. кв. м. На втором этаже имеются офисные помещения 405,5 кв. м. В объявлении говорится, что все помещения и коммуникации находятся в отличном состоянии, сделан ремонт, обновлена система пожарной сигнализации.

«Имеются многочисленные предложения от потенциальных арендаторов на долгосрочную перспективу»,— сообщал продавец. Несмотря на объявление, магазин продолжал работать.

Магазин «Юрюзань» открылся 47 лет назад в здании на проспекте Победы рядом с пересечением с улицей Горького в Калининском районе. Торговая организация входила в объединение «Хозмебельторг». В 1991 году «Юрюзань» выделилась из этой системы и стала самостоятельным предприятием. В 1995 году организация преобразовалась в ООО «Торговая фирма „Юрюзань“». Здесь продавали посуду, бытовую химию, садовый инвентарь, электроинструменты, домашний текстиль, бытовую технику, люстры, смесители, все для ремонта и товары для автомобилей.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Торговая фирма „Юрюзань“» принадлежит Тамаре Любимовой — 80% уставного капитала и Алексею Набильскому — 20%. Госпожа Любимова также является директором компании. В 2024 году выручка торгового предприятия составила 7,6 млн руб., чистая прибыль — 69 тыс. руб.