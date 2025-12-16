Экс-замминистра строительства Омской области приговорили к 8,5 годам за взятки

Суд сегодня приговорил к 8,5 годам заключения и штрафу в размере 4 млн руб. бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, обвиняемого в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ). Восемь лет лишения свободы и штраф в размере 4 млн руб. получил глава стройфирмы Дмитрий Шестаков, который обвинялся в даче взяток (ст. 291 УК РФ). После оглашения приговора осужденных взяли под стражу, отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщили в управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сычев

Фото: Правительство Омской области Владимир Сычев

Фото: Правительство Омской области

По информации прокуратуры Омской области, также суд конфисковал сумму взятки и обратил в доход государства имущество обвиняемых общей стоимостью более 30 млн руб.

Это уголовное дело было возбуждено в феврале 2022 года по материалам регионального управления ФСБ России. Согласно им, заместитель министра Владимир Сычев покровительствовал стройфирме Дмитрия Шестакова, помогая в своевременной оплате работ по контрактам. Бизнесмен со своей стороны рассчитался по долгам чиновника, сумма которых составила около 1,9 млн руб.

Помимо взяточничества, Владимиру Сычеву предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что из-за его небрежного отношения к службе были сорваны сроки строительства четырех общеобразовательных школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место, которые возводились в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Илья Николаев