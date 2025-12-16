Бюджет Перми на 2026 год принят с дефицитом 3,1 млрд рублей

Сегодня депутаты Пермской городской думы приняли во втором чтении бюджет города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы городского бюджета в 2026 году запланированы в объеме 66,7 млрд руб., в 2027 году — 68,3 млрд руб., в 2028-м — 66,1 млрд руб. Расходы составят в 2026 году 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд руб., в 2028 году — 65 млрд руб.

Как рассказала первый зампредседателя Пермской городской думы Наталья Мельник, между первым и вторым чтением к финансовому документу поступила 131 поправка. Для подготовки бюджета была создана рабочая группа, состоящая из депутатов и представителей администрации города.

Во время рассмотрения бюджета на пленарном заседании вопросов и мнений к главному финансовому документу города не поступило. Поправки были одобрены единым списком.