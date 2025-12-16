В Казани перенесли соревнования из-за отказа предпринимателя поставить медали

В Казани перенесли соревнования после того, как московский предприниматель отказался поставить награды для спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

Предприниматель из Москвы стал победителем закупки Комитета физкультуры и спорта Казани. По данным УФАС, поставщик долгое время не предоставлял на согласование макеты наград. После этого он также заявил, что не сможет поставить медали в указанный срок.

Сообщается, что комитет предоставил бизнесмену дополнительное время, однако позже расторг договор в одностороннем порядке, т. к. предприниматель не предоставил доказательств невозможности выполнить заказ.

Заказчик обратился в УФАС, чтобы рассмотреть вопрос о включении московского предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Бизнесмен лишен права участвовать в государственных и муниципальных закупках на два года.

Диана Соловьёва