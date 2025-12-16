Челябинский завод запустил производство продуктов из российского графита

Челябинский завод Группы «Эл 6» первым в стране запустил полный цикл производства продуктов из высокоплотного российского графита. Пилотные партии прошли тестирование на другом предприятии, сообщает пресс-служба Группы «Эл 6».

Группа «Эл 6» сейчас изготавливает 16 видов конструкционного графита. Наиболее подходящий по характеристикам выбрали для запуска нового производства. Пилотными продуктами стали кристаллизаторы и графитовые мешалки. Первые используются для машин непрерывного литья заготовок, производства катанки и труб. Вторые необходимы для установок дегазации, удаляющих газы и неметаллические включения из жидкого металла в процессе очищения алюминия и меди. Тестировали продукцию на одном из заводов в Каменск-Уральском (Свердловская область). Челябинское предприятие вскоре начнет продажу новых товаров, в будущем планирует включить их и в экспортную программу. Линейка комплектующих из высокоплотного графита будет расширяться.

Виталина Ярховска