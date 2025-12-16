Бизнес оставляет Невский проспект

Бизнес покидает туристический центр Санкт-Петербурга. На Невском проспекте все больше пустующих витрин, а местные предприниматели говорят, что найти клиентов становится сложнее. При этом снижать ставки аренды владельцы помещений не хотят, поэтому ритейл или переезжает, или закрывается вовсе. Обрушит ли низкий спрос цены на коммерческую недвижимость в центре города? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего один завирусившийся пост в соцсетях заставил нервничать владельцев недвижимости на Невском. Блогер прогулялся по главному проспекту Северной столицы и отметил, что в декабре ритейл в центре города опустел. На закрытых дверях с объявлениями о продаже и аренде — номера телефонов. “Ъ FM” дозвонился по одному из них и выяснил, что владелица помещения не жалуется на долгий простой коммерческой площади. При этом такая антиреклама локации, по ее словам, неприятна. Глобального исхода бизнеса она не подтвердила. Но вот на прилегающих улицах стало меньше, например, салонов красоты, рассказывает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге Ляля Садыкова: «Пока все не так, как в 2008 году. Я просто помню, как треть Невского была увешана объявлениями о сдаче в аренду. Это все-таки туристическая локация, там много людей проходит. Но есть второстепенные улицы, на которых располагаются и располагались салоны. Я знаю, что есть и московские сетевые проекты, которые, к сожалению, либо уже закрылись с 1 декабря, либо планируют сделать это с 1 января. Причина в первую очередь — налоговые изменения. Игроки понимают, что они не выдерживают».

Кроме того, еще в октябре час парковки в центре Санкт-Петербурга стоил 100 руб., сейчас цена доходит до 360 руб. Такой тариф отталкивает не только клиентов, но и сотрудников ритейла и офисов, пояснила директор департамента продаж девелопера GloraX Татьяна Халилова. По ее словам, цена квадратного метра коммерческого помещения в удаленных от центра локациях сейчас может быть выше, чем в «золотом треугольнике» — территории между Невой, Фонтанкой и Невским проспектом: «Парковка сыграла злую шутку, прямо активно съезжают арендаторы, а собственники снижают ставки. Если берем новостройки, то весь интерес там, потому что платежеспособное население как раз концентрируется в квартальной застройке. Покупатели недвижимости стали чаще интересоваться не просто тем, чтобы "парковать" деньги. Они приходят с неким инвестором и закладывают какие-то функции в то или иное помещение. Практически все застройщики сейчас закладывают к себе в экономику на три-пять лет субсидирование арендной ставки лота».

Как подсчитали в NF Group, за первые три квартала этого года на Невском проспекте закрылось 11 заведений общепита, открылось — всего 8. При этом доля свободных площадей формата стрит-ритейл здесь снизилась почти до 3%. Освободившиеся точки занимают сувенирные лавки, их доля в сентябре стала рекордной за последние шесть лет. У ресторанов перед Новым годом есть шанс заработать, но потом до февраля общепит ждет затишье. Так что о том, кто выживет, можно будет узнать через пару месяцев, констатировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Леонид Гарбар: «В свете изменений в законодательстве и мер, которые вводят в отношении этого бизнеса, мы избавимся от какого-то количества заведений. Платежеспособность падает, гости ходят, к сожалению, в рестораны не так часто, как хотелось бы игрокам рынка. Жадность порождает бедность. Я не знаю, насколько можно накручивать аренду и дополнительные платежи».

Несмотря на ропот арендаторов, владельцы объектов не готовы снижать стоимость квадрата. По данным «Циана», сейчас снять коммерческое помещение свободного назначения площадью 130 кв. м с отдельным входом на Невском можно за 0,5 млн руб. в месяц. На соседнем престижном Васильевском острове ставка аренды на похожий вариант в свежем фонде будет минимум на 100 тыс. руб. дешевле.

Юлия Савина