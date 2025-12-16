В Ростовской области запустили региональный центр белорусского МАЗа

В Мясниковском районе Ростовской области завершено строительство торгово-сервисного центра МАЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора.

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области

По данным ведомства, региональный центр Минского автомобильного завода стал первым на юге России. Общий объем инвестиций превысил 200 млн руб.

В новом комплексе площадью до 2 тыс. кв. м будут продавать и обслуживать белорусскую пассажирскую, грузовую, коммунальную и спецтехнику. Центр объединит в себе зону ремонта, складские и административные помещения, переговорные комнаты и торговый зал. Также предусмотрена парковка почти на 70 мест.

«После завершения строительства и проведения проверочных мероприятий выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко