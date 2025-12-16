Бывший гендиректор «дочки» ЛЗЭП назначен замглавы Лысьвы

На должность заместителя главы Лысьвенского городского округа по экономике назначен Денис Пашов. Об этом сообщает телеграм-канал «Искра LSV». Должность освободилась в конце весны, когда ее покинул нынешний мэр муниципалитета Александр Пермяков. Более полугода место оставалось вакантным.

Денис Пашов имеет опыт руководства предприятиями в Лысьве и Нижнем Новгороде. Согласно Rusprofile, ранее он руководил нижегородским ООО «Карусель». Учредителем общества, занимающегося полиграфической деятельностью, является АО «ЛЗЭП».