Бывший гендиректор «дочки» ЛЗЭП назначен замглавы Лысьвы
На должность заместителя главы Лысьвенского городского округа по экономике назначен Денис Пашов. Об этом сообщает телеграм-канал «Искра LSV». Должность освободилась в конце весны, когда ее покинул нынешний мэр муниципалитета Александр Пермяков. Более полугода место оставалось вакантным.
Фото: lzbt.ru
Денис Пашов имеет опыт руководства предприятиями в Лысьве и Нижнем Новгороде. Согласно Rusprofile, ранее он руководил нижегородским ООО «Карусель». Учредителем общества, занимающегося полиграфической деятельностью, является АО «ЛЗЭП».