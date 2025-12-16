Букмекерские организации считают, что «Ак Барс» является фаворитом в матче с уфимской командой «Салават Юлаев», который пройдет 16 декабря. Коэффициент на победу казанского клуба составляет около 1.63.

Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом в матче с клубом «Салават Юлаев»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом в матче с клубом «Салават Юлаев»

Шансы на победу «Салавата Юлаева» букмекеры оценивают с коэффициентом от 4.20 до 4.60.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками. «Салават Юлаев» расположился на восьмом месте с 31 очками. Первое место занимает «Металлург».

Матч «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» пройдет в 19:00 на «Татнефть Арене».

Диана Соловьёва