Прикамье заняло второе место в РФ по сокращению количества автокредитов

В Пермском крае в ноябре количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) сократилось на 32,4% по сравнению с октябрем, уступая лишь Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО), в которой было зафиксировано сокращение выдачи в 33,2%. Об этом свидетельствует информация кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Также серьезные сокращения зафиксированы в Удмуртской (-32,2%) и Чувашской (-31,5%) республиках, в Ленинградской области (-30,9%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 26,2% и на 26,9% соответственно.

Всего в России в ноябре было выдано 93,9 тыс. автокредитов, что на 25,1% меньше, чем месяцем ранее. Наибольшее число автокредитов было выдано в Москве (6,66 тыс. ед.), Московской области (6,32 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,32 тыс. ед.), Краснодар.