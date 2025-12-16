Из Прикамья депортировали незаконных мигрантов из Узбекистана

За пределы РФ выдворено 18 уроженцев Узбекистана, проживавших и работавших в Пермском крае без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Суды Прикамья признали незаконных мигрантов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ. Нарушители были оштрафованы и выдворены за пределы РФ.

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в ближайшие пять лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.