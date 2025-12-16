Сбербанк оштрафовали за некорректную рекламу кредитов

Пермское УФАС оштрафовало Сбербанк за нарушение Закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании нечитаемого шрифта и некорректного сравнения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ходе мониторинга рекламы специалисты Пермского УФАС обнаружили нарушения в Александровске. В объявлении, направленном на продвижение финансовых услуг, содержались утверждения: «в самом надежном банке», «самый популярный кредит». Закон запрещает распространять в рекламе недостоверную информацию, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один», «самый» возможно в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.

Реклама банка содержала сравнительные формулировки «в самом надежном банке», «самый популярный кредит». При этом отсутствовали указания на критерии, по которым производилось сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения.

Кроме того, часть текста в рекламе была исполнена мелким, нечитаемым шрифтом. Такая подача информации не позволяет потребителям ознакомиться с указанными сведениями, что может ввести их в заблуждение.

Пермское УФАС признало ПАО «Сбербанк» виновным в нарушении закона о рекламе и оштрафовало на 300 тыс. руб. Штраф оплачен в установленный срок.