Челябинцы планируют потратить на новогодние подарки в среднем 17,5 тыс. рублей

В этом году жители Челябинска готовы потратить на новогодние подарки 17,5 тыс. руб. С зимы 2024-го сумма уменьшилась на 1%, или на 200 руб., следует из совместного опроса сервиса SuperJob и бренда Madame Coco.

В целом по стране россияне выделили на подарки близким и коллегам 18 тыс. руб. Сумма увеличилась к прошлому Новому году на 5%. Большинство жителей (72%) поздравят своих родственников, 40% — партнеров, 30% — друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе, каждый восьмой (13%) — коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются никого поздравлять.

Среди населения мегаполисов самые щедрые бюджеты на подарки — у жителей Москвы (22,2 тыс. руб., +7% за год) и Красноярска (21,6 тыс. руб., +8%). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (19,4 тыс. руб.), Екатеринбург (18,2 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (18,1 тыс. руб.).

Жители страны начинают покупать подарки заранее. Со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса. Средний чек составляет от 1,5 тыс. руб. за подарок для коллег или знакомых и до 15 тыс. руб. — для близких людей или руководителей. Самым популярным выбором являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также сертификаты. По сравнению с 2024 годом опрошенные чаще покупают более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, подчеркивают специалисты бренда Madame Coco.

Виталина Ярховска