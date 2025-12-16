Челябинская область вошла в число лидеров экологического рейтинга 2025 года

Шесть российских регионов стали лидерами экологического рейтинга по итогам 2025 года. Среди них Челябинская область, а также Московская и Липецкая области, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня. Эти субъекты РФ достигли большинства показателей федерального проекта «Экологического благополучия». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на своей официальной странице «ВКонтакте».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Челябинская область стала единственным «отличником» в Уральском федеральном округе.

Рейтинг составил центр «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе при поддержке комитета Госдумы по экологии. Регионы оценивались по трем направлениям: эффективность органов исполнительной власти по улучшению качества окружающей среды, отношение жителей к реализуемым экологическим мероприятиям, оценка экспертами экологической и коммуникативной составляющей при реализации региональными властями экологической политики.

«Это признание — результат системной и кропотливой работы всей региональной команды, а также ответственного отношения наших промышленных предприятий и, конечно, активного участия самих жителей. Мы видим, что наши усилия по улучшению качества окружающей среды дают реальные плоды, и жители чувствуют эти изменения. В этом году было отмечено улучшение отношения жителей к экологической ситуации в регионе более чем на 10% — это серьезный показатель доверия, особенно для такого промышленно развитого региона, как наш», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Игорь Гилев итоги рейтинга.

По данным минэкологии региона, по прогнозу, к концу 2025 года объем выбросов в Челябинске сократится на 48% по сравнению с уровнем 2017 года, в Магнитогорске — на 24%.