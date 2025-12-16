В посольстве России рассказали о возможном ответе на новые мексиканские тарифы

Россия следит за изменениями в тарифной политике Мексики и за тем, как они влияют на двусторонние экономические отношения. Москва примет решение по ответным мерам согласно «принципу взаимности», заявили «Известиям» в российском посольстве в Мехико.

«Россия ... будет принимать решения, исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной»,— отметили в диппредставительстве.

Нижняя палата мексиканского парламента рассматривает поправки в закон о тарифах. Инициатива предлагает повысить пошлины на продукцию из тех стран, которые не заключили с Мексикой соглашение о свободной торговле. Среди них — Китай, Россия, ЮАР, Бразилия, Таиланд, Индия, Южная Корея и другие. Ставки будут варьироваться от 5% до 50%, сообщило мексиканское W Radio. Многие товары, подпадающие под тарификацию, поступают из Китая. Повышение тарифов затронет поставки автомобилей, мотоциклов, текстиля, бытовой техники, мыла, парфюмерии, косметики, пластмасс и автозапчастей.

Тарифы могут поднять с 2026 года. Президент Клаудия Шейнбаум поясняла, что это часть «Плана Мексика», направленного на привлечение инвестиций и вывод экономики страны с 12-го на 10-е место в мире к 2030 году.