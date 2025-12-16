В Удмуртии изъяли более 50 грамм мефедрона у жительницы Сочи и ее сожителя

Полицейские в Воткинске изъяли более 50 г мефедрона у 44-летней жительницы Сочи и ее 46-летнего сожителя из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков остановили такси на ул. Гагарина в Воткинске. Во время досмотра у жителя Пермского края обнаружили контейнер, в котором хранилось свыше 22 г синтетики. Жительница Сочи хранила пакет с более чем 28 г наркотика в нижнем белье. Запрещенные вещества изъяты.

Подозреваемые рассказали полицейским, что купили мефедрон для себя, закладки с ним забрали с заправки. На задержанных возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотиков в крупном размере (ст. 228 УК), они арестованы.