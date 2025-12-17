Экс-руководители пермского санатория обжалуют взыскание с них более 147 млн рублей

Бывшие руководители ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий “Сосновый бор”» (управляло одноименным санаторием) Наталья Белобородова и Павел Шубенцев подали апелляционные жалобы на решение суда о взыскании с них 147,49 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Ранее первая инстанция установила, что ответчики, будучи руководителями СОК СП «Сосновый бор», заключили заведомо невыгодные договоры с АО «Маэстро», в котором они были мажоритарными акционерами.

Согласно материалам дела, с апелляционной жалобой в суд обратилась также Валентина Мачехина, выступающая по настоящему спору третьим лицом. Суд оставил все три жалобы без движения до 14 января, так как все они поданы с нарушениями. Как указано в определении, к заявлениям не приложены документы об уплате госпошлины и информация, подтверждающая направление письменного уведомления о вручении копии апелляционной жалобы истцу.

В конце ноября «Ъ-Прикамье» сообщал, что одна из дочерей экс-гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина, скончавшегося в 2020 году, Маргарита Игуменных, взыскала со своей сестры Натальи Белобородовой и бывшего члена совета директоров ПАО Павла Шубенцева более 147 млн руб. По данным истца, ответчики в разное время занимали должности гендиректора и исполнительного директора указанного ООО. По мнению госпожи Игуменных, в период исполнения ими своих обязанностей обществу был причинен ущерб в размере 115,1 млн руб., а также не получена прибыль в размере 32,3 млн руб. В качестве третьих лиц по делу суд привлек АО «Маэстро», ООО «Санаторий “Сосновый бор”» и Валентину Мачехину, вдову бывшего гендиректора. Сейчас оздоровительным комплексом, по информации на его сайте, управляет ООО «Санаторий “Сосновый бор”», которое было учреждено госпожой Белобородовой и господином Шубенцевым в октябре 2022 года.

Имущественный комплекс санатория-профилактория «Сосновый бор» на ул. Усадебной, 55, на Гайве был одним из крупнейших активов «Треста №14». В марте 2023 года он был продан за 109 млн руб. АО «Маэстро» на торгах в рамках банкротства девелопера, которое являлось близким к Наталье Белобородовой и Павлу Шубенцеву. Весной 2024 года АО «Маэстро» заявило о намерении реконструировать санаторий. В планах его руководства было строительство новых жилых корпусов, зданий медицинского центра, гостиницы, лыжероллерной трассы и стадиона.