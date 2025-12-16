Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области в Азербайджан отправили более 20 тонн кормовых смесей

С 8 по 12 декабря из Ростовской области в Азербайджан отправили более 20 т кормовых смесей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе лабораторных исследований специалисты подтвердили качество и безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская

