Самарская область заняла 10-е место среди регионов России по научно-технологическому развитию

Самарская область заняла 10-е место в профильном рейтинге Министерства науки и высшего образования РФ по научно-технологическому развитию. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

При формировании рейтинга учитывались 40 индикаторов: показатели финансирования региональных проектов на одного ученого, доля регионального бюджета и муниципальных средств в общих затратах на инновационные проекты, удельный вес инновационных продуктов и услуг в объеме произведенной продукции.

Наиболее сильные позиции регион продемонстрировал в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.

Руфия Кутляева