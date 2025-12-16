Двух новосибирцев посадили за вымогательство 4 млн рублей у лесозаготовителя

В Томске вынесли приговор двум ранее судимым жителям Новосибирской области, которые обвинялись в вымогательстве у лесозаготовителя более 4 млн руб. Каждому суд назначил восемь с половиной лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указывается в материалах расследования, в ноябре 2023 года двое новосибирцев и томич требовали от лесозаготовителя более 4 млн руб. под предлогом возврата долга. Рэкетиров задержали. Двух новосибирцев отдали под суд. Вину в содеянном они не признали.

Уголовное дело в отношении третьего участника группы выделили в отдельное производство. По данным источников «Ъ-Сибирь», он заключил контракт о прохождении воинской службы.

Илья Николаев