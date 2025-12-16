Больше трети опрошенных Politico немцев и французов призвали сократить помощь Украине

Значительное число жителей Германии и Франции выступают за сокращение финансовой помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на результаты собственного опроса. Около 46% немецких респондентов и 37% — французских выступают за уменьшение финансирования Киева, следует из результатов исследования.

Мнение, что финансовую помощь Украине, напротив, нужно увеличить, высказали 21% респондентов из Германии и 35% опрошенных во Франции. Четверть французских участников опроса считают, что все нужно оставить как есть. В Германии такого мнения придерживаются 28% респондентов Politico.

Несогласные с оказанием помощи Украине немцы и французы назвали ее слишком затратной и негативно влияющей на экономику их стран. Также часть респондентов убеждена, что национальным правительствам нужно сосредоточиться на решении внутренних проблем (в Германии — 26%, во Франции — 17%). Часть опрошенных высказали мнение, что финансирование Украины нужно сокращать, поскольку конфликт не имеет никакого отношения к их странам (18% опрошенных в Германии и 17% — во Франции). Также, по данным опроса, 15% респондентов из Франции и 16% из Германии считают, что финансовая помощь может «спровоцировать Россию» (по 17%).

Германия оказалась единственной страной в опросе Politico (также опрашивали жителей США, Великобритании и Канады), где большинство респондентов заявили, что их страны должны принимать меньше украинских мигрантов. Опрос проводился в начале декабря среди двух тысяч взрослых граждан в каждой стране.